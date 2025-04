Dal taxirobot alla supercar: il Mauto apre la nuova sezione sul futuro della mobilità [FOTO]

C’è il taxirobot e la supercar al piano terra, ma anche un percorso interattivo al secondo piano del Museo fatto di prototipi d’avanguardia esposti nel nuovo allestimento Spazio Futuro del Mauto, uno spaccato sulla mobilità che verrà.

Uno sguardo sul futuro che verrà

L’esposizione dei mezzi futuristici fa parte del progetto Mauto Future Mobility che coniuga il riallestimento della sezione espositiva in chiave interattiva e dinamica a un programma di attività di divulgazione e di approfondimento dedicate all’innovazione nel campo della mobilità sostenibile.

Con questa iniziativa, il Museo si propone di diffondere conoscenza e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, guardando all’obiettivo della neutralità carbonica di Torino entro il 2030.

“Il Mauto, come tutta la città, è in evoluzione - spiega Benedetto Camerana, presidente del Museo dell’Automobile - Le persone oggi si sentono un po’ perse, non sanno i che direzione andrà la mobilità. Mauto è al servizio della ricerca come luogo di incontro. Future Mobility è un’area nuova del Museo. Finora infatti abbiamo raccontato la storia e la cultura dell’automobile. Oggi pensiamo di dialogare con i più grandi science center internazionali, dove si aprono le mostre che trattano questo tema della città del futuro. Il Museo stesso è stato aperto sulla base di un progetto del 2000, c’è bisogno di portarlo ad allinearsi al resto della mobilità sostenibilità”.

Il nuovo allestimento

Spazio Futuro si sviluppa in quattro sale – Osserva, Cammina, Esplora e Oriente – attraverso cui il visitatore accresce la propria conoscenza e consapevolezza sui temi della mobilità sostenibile, con i dispositivi multimediali che caratterizzano la sezione.

A partire da rappresentazioni visionarie che, del futuro, sono state fatte nel passato fino a postazioni interattive nelle quali le risposte dei visitatori sono monitorate grazie all’utilizzo di card con tag NFC, SPAZIO FUTURO traccia un percorso di riflessione sul ruolo che ciascuno di noi ricopre nel cammino verso la sostenibilità attraverso esperienze immersive, strumenti digitali e prototipi fisici provenienti dal mondo delle Università e della Ricerca e Sviluppo.

Il protocollo con MOST

In particolare, il Museo Nazionale dell’Automobile ha sottoscritto un protocollo di intesa con MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, al fine di divulgarne gli esiti della ricerca applicata in una sezione specifica del nuovo spazio espositivo - ESPLORA - e attraverso gli eventi di divulgazione alle scuole e nel calendario del Public Program.