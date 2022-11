Nobis Futura, una mano tesa a chi ha bisogno: ascolto e primo aiuto gratuito in Circoscrizione 5 [VIDEO]

Una mano tesa a chi ne ha bisogno. Un aiuto gratuito per dare supporto a persone in difficoltà. E' questo l'obiettivo dello sportello che l'associazione no profit Nobis Futura ha aperto all'interno della Circoscrizione 5, in via Stradella.

Un supporto per chi è in difficoltà

L'associazione, già conosciuta e operativa in via Cristoforo Colombo, ha infatti iniziato un impegno nel territorio garantendo un supporto concreto a chiunque ne avesse bisogno. Avvocati e medici, psicologi e consulenti del lavoro, raccolgono le domande dei cittadini che non riescono a collegarsi con le istituzioni e si impegnano nel dargli una risposta celere. Gli spazi all'interno della Circoscrizione 5 sono stati concessi dalla Giunta fino a luglio e in pochi mesi l'associazione Nobis Futura ha già aiutato diversi cittadini torinesi, sia italiani che stranieri.

Dario Genre: "Facciamo da tramite"

"Siamo un tramite. Abbiamo messo insieme un pool di professionisti per poter dare una risposta a 360° alle domande. Se non siamo preparati, nell'arco di 48 ore diamo una risposta e se possibile un aiuto" ha spiegato Dario Genre, presidente dell'associazione.





Come contattare l'associazione

Nobis Futura, soprattutto in un periodo come questo, difficile e particolare, è quindi una sentinella nel territorio, in grado di intercettare i bisogni e le esigenze dei torinesi. "Una volta a noi si rivolgevano quasi tutti extracomunitari, parliamo di un 90%: oggi il rapporto stranieri e italiani è del 60%-40%. I tempi sono cambiati". La mano, ovviamente, viene tesa dai volontari a ogni persona che chiede aiuto.

Nobis Futura è contattabile sia sul sito della Circoscrizione 5 che tramite la mail nobisfutura@gmail.com o telefonicamente al 3791432003.