Tamponamento in tangenziale Nord: traffico in tilt e un ferito in ospedale

Tamponamento in tangenziale Nord: traffico in tilt e due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 19, in Tangenziale Nord: tre i veicoli coinvolti in un tamponamento che ha fortemente rallentato il traffico in direzione Sud. Una persona rimasta ferita e portata all'ospedale Maria Vittoria. Le condizioni non sono gravi.