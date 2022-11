Aiutare gli anziani ad usare le nuove tecnologie: Grugliasco lancia un corso gratuito

Il corso si svolgerà in due sedi: nel palazzetto dello sport, in via CLN 53, a Grugliasco, a partire dal 15 dicembre prossimo; le successive lezioni sono in programma il 22 dicembre, 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2023; al circolo ricreativo Gerbido, nei giardini Kimberly con il seguente calendario: 16 e 23 febbraio, 2,9,16 e 23 marzo. Per iscriversi è necessario compilare, entro il 5 dicembre, il modulo disponibile nelle seguenti sedi: spazio AN.CO.RE. (Anziani Comunità Reti), presso il centro civico Fabbrichetta, via CLN 53 (lunedi dalle 9,30 alle 11,30); spazio AN.CO.RE. Gerbido, giardini Kimberly (venerdi dalle 10 alle 12) e sportello alla città, nel municipio, in piazza Matteotti 38 (dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 12, il martedi anche dalle 14 alle 16). L'iniziativa è organizzata dal servizio Grugliasco Giovani del Comune in collaborazione con Spazio AN.CO.RE., l'associazione Fabbrichetta ed il circolo ricreativo Gerbido.