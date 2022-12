Inalpi al fianco di Io Lavoro: la due giorni dedicata al mondo dell'occupazione

Torchio ha portato alcuni esempi pratici realizzati in questi ultimi anni da Inalpi iniziando dalla positiva esperienza InLab Solutions – centro R&D Inalpi che, nato nel 2019 con 9 dipendenti, oggi ne conta circa 30, con profili di elevata specializzazione e con un’età media intorno ai 29 anni. L’organizzazione di Moretta è inoltre particolarmente attenta alla creazione di nuove opportunità lavorative, impegno che declina sia attraverso un inserimento medio annuale di circa 40 lavoratori in apprendistato, che portando avanti un progetto di inclusione lavorativa – in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII - che ha condotto negli ultimi 12 mesi all’inserimento, sempre in apprendistato, di 13 soggetti richiedenti o beneficiari di protezione. Un progetto quest’ultimo premiato per il 2019 e 2021 con