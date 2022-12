A Pancalieri con Isiline si può attivare la fibra ottica

Ogni giorno l’importanza di una connessione Internet performante cresce sempre di più: professionisti, aziende e utenti privati che si limitano a compiere le azioni più semplici sul web richiedono sempre più spesso, infatti, una connessione potente, veloce, illimitata e pronta a soddisfare qualsiasi esigenza con affidabilità.

La fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) è la tecnologia attualmente migliore disponibile sul mercato e questo fa di lei il supporto ideale per la trasmissione di dati su Internet: con un collegamento WiFi oppure Ethernet, chi possiede un servizio in fibra ottica può raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Questo è possibile anche a Pancalieri: nel comune della provincia di Torino, infatti, è possibile accedere alla Banda Ultra Larga e migliorare considerevolmente il proprio servizio di connettività di casa o sul lavoro. Isiline è uno dei provider autorizzati ad attivare le linee appoggiandosi all’infrastruttura realizzata da Open Fiber: l’azienda saluzzese si occupa quindi di completare il collegamento nell’ultimo tratto, ovvero portando il cavo di fibra ottica fin dentro le abitazioni, le attività commerciali e le aziende di Pancalieri. In questo modo gli installatori specializzati del provider saluzzese collegano l’unità immobiliare alla rete, connettendola ad Internet e configurando il WiFi secondo le esigenze dei clienti.

Isiline, inoltre, oltre a fornire il servizio di installazione della linea mette a disposizione dei propri clienti anche un’assistenza tecnica dedicata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza in merito a dubbi e problematiche che possono sorgere nell’utilizzo della linea.

Anche a Pancalieri, dunque, è possibile accedere alla fibra ottica con Isiline in ben 940 unità immobiliari: attivare il servizio è molto semplice e veloce e il provider saluzzese mette a disposizioni diversi canali tra cui il numero di telefono e Whatsapp 0175/292929, lo shop online raggiungibile dal sito shop.isiline.it e i negozi di Carmagnola, Fossano, Saluzzo, Cuneo e Mondovì.