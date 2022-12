Backstage. Se l'anello debole sono io?: appuntamento questa sera alle 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Se l'anello debole sono io? Quando la Caritas italiana il mese scorso ha presentato il rapporto annuale sulla povertà in Italia, l'ha intitolato “L'anello debole”. In queste ore compaiono notizie nuovamente preoccupanti sugli aumenti delle bollette che arriveranno a dicembre. Anche chi ha uno stipendio si trova a dover fare sacrifici. Nessuno, compresa la cosiddetta classe media, forse ora ex classe media, può stare tranquillo. E sono sempre di più coloro che si pongono la domanda: se diventassi io l'anello debole?

Conduce Patrizia Corgnati.