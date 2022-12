Calcio: dopo le dimissioni, il presidente Massimo Cellino del Brescia accetta la nomina del C.d.a

Massimo Cellino, il presidente del Brescia Calcio, aveva dato le sue dimissioni per via di una situazione degenerata che ha colpito il club. Il C.d.a ha respinto per ben due volte la richiesta del presidente e si è raccomandato di restare al Brescia Calcio. Questi aggiornamenti e le partite si possono seguire anche tramite le agenzie sportive che troverai sulla piattaforma di 20Bet, dove ci sono tutte le offerte dei nuovi bookmakers che ti aiuteranno a scegliere anche i pronostici che preferisci seguire.

La svolta

La situazione che riguarda il presidente Massimo Cellino ha una svolta. Dopo aver dichiarato la prima volta le proprie dimissioni nel mese di Ottobre dal club del Brescia, il C.d.a lo ha respinto. Ma Massimo Cellino in seguito ha comunicato pèer la seconda volta le sue intenzioni sempre al C.d.a che rifiuta di nuovo il comunicato. Insomma, tutto questo ha avuto poi una svolta, dove nella giornata del 18 Novembre, lo stesso C.d.a, ha invitato il presidente Massimo Cellino a dare di nuovo la sua disponibilità per tornare al club del Brescia.

La notizia ufficiale

Inoltre, nella giornata odierna di questa mattinata, è giunta la notizia ufficiale in occasione di un nuovo cda, dove nella nota del comunicato si legge: " Su proposta del Consigliere Dr. Stefano Midolo, durante la riunione del C.d.a del Brescia Calcio, ha deliberato di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione e poi di Presidente del C.d.a. Massimo Cellino ha accettato la nomina. Dunque ha deliberato l’approvazione situazione patrimoniale intermedia al 30-09-2022 predisposta ai sensi art. 85 delle Noif Ficg". Quindi da come si apprende il presidente Massimo Cellino non si dimette più dal club nonostante la disastrosa situazione ancora da affrontare di cui ne parlò lui stesso circa un paio di mesi fa.

Nell'attesa del processo

Ma perchè Massimo Cellino voleva dimettersi? Il problema del presidente, riguarda la storia del maxi sequestro sui beni che ammonta la cifra di circa 59 milioni di euro, dove ancora devono essere fatte delle accurate indagini per reati fiscali. Tanto che essendo una situazione piuttosto pesante da risolvere il presidente aveva così deciso di andarsene dal club del Brescia poichè coinvolto al maxi sequestro che nel frattempo però sotto sotto si rende sempre più pesante. Inoltre, a parte le dimissioni e il resto che c'è dietro, l'imprenditore aveva deciso di vendere il club, con una cifra che va dai 20 ai 30 milioni di euro prima dei processi e le sentenze. In effetti ricordando le sue parole dove ha dichiarato il grosso danno economico per il Brescia Calcio, Massimo Cellino non sapeva proprio agire al problema che però sembra aver messo riparo anche lo stesso C.d.a che più di una volta ha costretto il pèresidente a restare al Brescia Calcio. Per il resto ancora non sappiamo nulla di come andrà a finire il maxi sequestro ma sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di saperne di più, sia sul presidente Massimo Cellino che sull'attuale situazione del club del Brescia.