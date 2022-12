Il futuro di bitcoin e le nuove alternative

Bitcoin è la criptovaluta più famosa al mondo. Milioni di persone in tutto il mondo possiedono BTC, sperando di poter guadagnare. Il token è anche una valuta transazionale affidabile che offre un’opzione alternativa ad acquirenti e commercianti.

Qual è la situazione attuale di bitcoin?

Bitcoin ormai non è più una novità, nel mercato delle crypto si potrebbe quasi considerare matura. È improbabile quindi che il token abbia una crescita esplosiva com’è stato in passato.

Tutti gli operatori del mercato sanno esattamente cosa può offrire bitcoin. Non riserva sorprese né può avere utilizzi aggiuntivi, il che si traduce in un basso interesse degli investitori.

Al momento, gli investitori istituzionali si sono aperti di più a bitcoin, cosa che ha contribuito a ridurne la volatilità. L’adozione di bitcoin da parte delle istituzioni finanziarie ha i suoi lati positivi, ma suggerisce anche che la crescita a quattro cifre di bitcoin è ormai finita.

Vale la pena quindi oggi investire in bitcoin? Da un lato, se si guarda al suo valore nell’ultimo anno, si registra un crollo del 75%.

Dall’altro, questa si può rivelare una buona opzione per gli investitori che vogliono esporsi alle valute digitali, ma non mancano certo altre opzioni. Ecco quali sono le criptovalute più famose in presale del momento.

Dash 2 Trade (D2T)

Gli investitori troveranno Dash 2 Trade davvero utile. Si tratta di una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di creare delle strategie personalizzate e poi di testarle, per permettergli di eseguire operazioni solo quando sono certi che una determinata strategia produrrà i risultati desiderati. Gli investitori possono anche avvalersi dei segnali di trading che aiutano a capire se acquistare o vendere quando vedono un'opportunità sul mercato.

In generale, si tratta di una piattaforma di analisi utile al trader perché offre una serie di strumenti che lo aiutano a prendere decisioni di investimento migliori. Gli investitori trovano tutte le informazioni di cui hanno bisogno in un’unica dashboard, riducendo in modo significativo i tempi di ricerca e i rischi. Il token che alimenta questa piattaforma, D2T, è disponibile in presale.

RobotEra (TARO)

RobotEra è un play to earn e un metaverso ambientato sul pianeta Taro, teatro di una guerra tra aborigeni e robot. Sebbene i robot ne siano usciti vincitori, la distruzione causata dalle battaglie è stata enorme. I robot sono ora i padroni del pianeta e dovranno usare le loro abilità per farlo crescere e prosperare.

I giocatori possono ricostruire il pianeta, tuffandosi nel metaverso, utilizzando il token TARO nel corso del gioco. Sarà anche possibile guadagnare vendendo NFT, facendo pubblicità, con lo staking dei token o coltivando alberi sacri.

È possibile acquistare TARO in prevendita: in questo momento il suo valore è di 0,020 USDT, valore che si incrementerà man mano che la prevendita avanza.

IMPT (IMPT)

Al giorno d’oggi, si cercano sempre nuovi modi e idee per salvare il pianeta dalla distruzione. Le compensazioni di carbonio, note anche come crediti di carbonio, sono le emissioni di carbonio rimosse dall'atmosfera. I crediti di carbonio vengono emessi solo da progetti certificati e si possono utilizzare per abbattere, catturare o ridurre le emissioni.

La piattaforma IMPT funge da intermediario, consentendo ai singoli individui o alle organizzazioni di acquistare i crediti di carbonio. La piattaforma IMPT, utilizzando la tecnologia blockchain, renderà ancora più semplice ottenere crediti di carbonio, specialmente quando la loro richiesta aumenterà.

Anche il token IMPT si trova in prevendita in questo momento e vale 0,023 dollari.

Calvaria (RIA)

Calvaria è un progetto che unisce il fantasy e il settore delle criptovalute: è un gioco di carte, i giocatori potranno vincere le partite creando la migliore combinazione di carte e superare in astuzia gli avversari.

Calvaria prevede una versione free to play aperta a tutti, quindi non occorre acquistare NFT o RIA, il token nativo del progetto. Chi invece vuole guadagnare giocando può passare alla versione play to earn.

Calvaria è un progetto molto giovane e il token RIA si trova nella quinta fase di prevendita.

Conclusione

Il valore di bitcoin è crollato nel 2022 ed è difficile da prevedere, quindi occorre considerare altre opzioni.

Tra queste, Dash 2 Trade (D2T), una piattaforma per i trader che offre una serie di strumenti per investire meglio sul mercato.

Se vi sentite responsabili nei confronti del pianeta e volete ridurre la vostra impronta di carbonio, vale la pena dare un’occhiata a IMPT, progetto che opera nel mercato della compensazione dei crediti di cabonio.

RobotEra e Calvaria sono progetti attivi nel metaverso e nel gaming. I token di tutti questi progetti sono attualmente in prevendita.