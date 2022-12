X Factor parla torinese: l'edizione 2022 premia i Santi Francesi, campioni da Ivrea

L'X factor scorre potente a Ivrea. La finale del talent musicale ha infatti premiato come vincitori i Santi Francesi, duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), provenienti dalla città eporediese.



Hanno vinto all'ultima selezione sbaragliando la concorrenza composta da Linda, Beatrice Quinta e i Tropea. Tre manche, tra cover e inediti, che li ha portati sul gradino più alto della trasmissione che cerca il talento tra le sette note italiane. Il duo ha portato come inedito il brano "Non è così male".



Tripudio social (e non solo) subito dopo la proclamazione dei vincitori della trasmissione, che ora sono attesi dalla "prova del fuoco" quando affronteranno palchi e appuntamenti che li attendono dopo la vittoria e proveranno a condurli verso la consacrazione come già accaduto ad alcuni loro illustri predecessori. Tra i primi a complimentarsi, Giuseppe Pezzetto, ex sindaco di Cuorgné: "Emozionato ed orgoglioso del successo di questi due ragazzi che seguo da anni. Un traguardo meritato per tutto il lavoro che hanno fatto in questi anni, “tra discese ardite e poi risalite”. Bravi, sono commosso! Adesso vi aspetta tutto ! Santi Francesi".



Complimenti sono arrivati anche dal sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli e dalla giunta comunale.

Per ora i loro follower sono circa 9000, ma c'è da scommettere che presto saranno molti di più.