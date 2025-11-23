Da Brahms agli Abba: concerto con il coro femminile dell’Accademia Stefano Tempia

Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Coro femminile dell’Accademia Stefano Tempia, guidato dal M° Luigi Cociglio, con il contributo pianistico di Chiara Romanelli e la partecipazione del Coro di Voci Bianche Scuola Internazionale Europea “A. Spinelli” affronta un programma che attraversa stili e secoli: dalle raffinate armonie romantiche di Johannes Brahms ai linguaggi contemporanei di Pau Casals, Bob Chilcott, Eric Whitacre, Ola Gjeilo e Karl Jenkins, fino alle trascrizioni vocali di celebri brani pop tratti dai repertori dei Coldplay e degli ABBA, con un momento speciale dedicato alla compositrice Mel Bonis, voce femminile troppo a lungo dimenticata.

In un mondo musicale dominato dagli uomini, Mel Bonis fu costretta a celare la sua identità dietro un nome ambiguo per essere presa sul serio: nata Mélanie Bonis, scelse infatti di firmarsi “Mel Bonis” per mascherare il suo genere, consapevole che una donna compositrice avrebbe faticato ad essere accettata nei salotti e nelle sale da concerto del suo tempo.

INFO

Lunedì 24 novembre, ore 21

Teatro Vittoria, via Antonio Gramsci 4