 / Eventi

Eventi | 23 novembre 2025, 09:00

Da Brahms agli Abba: concerto con il coro femminile dell’Accademia Stefano Tempia

Un programma che attraversa stili e secoli per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Da Brahms agli Abba: concerto con il coro femminile dell’Accademia Stefano Tempia

Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Coro femminile dell’Accademia Stefano Tempia, guidato dal M° Luigi Cociglio, con il contributo pianistico di Chiara Romanelli e la partecipazione del Coro di Voci Bianche Scuola Internazionale Europea “A. Spinelli” affronta un programma che attraversa stili e secoli: dalle raffinate armonie romantiche di Johannes Brahms ai linguaggi contemporanei di Pau Casals, Bob Chilcott, Eric Whitacre, Ola Gjeilo e Karl Jenkins, fino alle trascrizioni vocali di celebri brani pop tratti dai repertori dei Coldplay e degli ABBA, con un momento speciale dedicato alla compositrice Mel Bonis, voce femminile troppo a lungo dimenticata.

In un mondo musicale dominato dagli uomini, Mel Bonis fu costretta a celare la sua identità dietro un nome ambiguo per essere presa sul serio: nata Mélanie Bonis, scelse infatti di firmarsi “Mel Bonis” per mascherare il suo genere, consapevole che una donna compositrice avrebbe faticato ad essere accettata nei salotti e nelle sale da concerto del suo tempo. 

INFO
Lunedì 24 novembre, ore 21
Teatro Vittoria, via Antonio Gramsci 4

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium