Nichelino fa la conta dei danni: 520 incidenti stradali in tre anni. Presto telecamere e autovelox nelle vie Nenni e Giusti

Un incidente (quasi) ogni tre giorni, con l'ultimo della serie costato la vita ad una ottantenne pochi giorni fa. Nichelino fa la conta dei danni provocati dai sinistri stradali. Sono stati 520 quelli rilevati dalla Polizia locale dal 2019 allo scorso mese di novembre. E a questi si devono anche aggiungere quelli in cui gli agenti non sono dovuti intervenire.

Un incidente ogni tre giorni

Insomma, non è un azzardo ipotizzare che il totale superi quota 600. Ed allora il tema della sicurezza stradale è diventato di stringente attualità, tanto che ne ha parlato anche l'assessore alla Viabilità Francesco Di Lorenzo durante l'ultimo Consiglio comunale. Spiegando che sono allo studio contromisure per cercare di arginare il fenomeno.

Presto autovelox in via Nenni

"Via Nenni è una delle zone in cui, soprattutto durante le ore serali, c'è gente che pigia troppo sull'acceleratore. Ed allora stiamo lavorando per installare delle telecamere di controllo del traffico e dei rilevatori di velocità", ha spiegato. L'intento è quello di scoraggiare e punire chi va troppo di fretta, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella di altri.

Si sta cercando di lavorare anche sulla direttrice Debouchè, in particolar modo sulla strettoia per chi arriva da Vinovo e si deve immettere in tangenziale. E anche via Giusti potrebbe vedere installate telecamere o autovelox per pizzicare i 'furbetti del volante'.