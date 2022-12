Tutto quello che devi sapere sulla crociera sul Nilo

Quando si tratta di fare una crociera per le vacanze, c'è molto da discutere. Essere su un Crociera sul Nilo è diversa, eccezionale e diversa da qualsiasi altra cosa. Quasi a tutti piace fare questo viaggio. La gioia e l'atmosfera che le persone proveranno dopo essere salite a bordo di una nave da crociera sono difficili da descrivere. Tuttavia, le persone che partecipano a una crociera sul Nilo in Egitto sperimenteranno un nuovo livello di divertimento ed eccitazione che potranno poi condividere con la propria famiglia o altri viaggiatori. Il maestoso e storico fiume Nilo è ora sede di vari tipi di navi da crociera, e ognuna si distingue anche dalle altre per le capacità, i comfort e i servizi che offre ai suoi passeggeri.

Una giornata da modella per una crociera sul Nilo

· Visiterai templi o tombe dopo la colazione, tipicamente servita a buffet, di solito in un piccolo gruppo con una guida.

· Le località che vedi sulla maggior parte delle crociere sono le stesse, anche se alcune sono più costose.

· Rientro in barca per bevande e pranzo dopo l'escursione mattutina.

· Il pomeriggio è tipicamente trascorso esplorando nuovi posti o ammirando le immagini e i suoni del fiume.

· Con un drink in mano, mi piaceva osservare la vita lungo il Nilo dal ponte superiore della nave mentre i pescatori passavano sulle loro feluche insieme ai campi coltivati ​​e alle palme.

· Il paesaggio varia da città frenetiche a tranquilli villaggi, da dune color ocra a lussureggianti prati verdi.

· Dopo cena, diverse navi offrono spettacoli di danza o serate a tema egiziano (dammi un'occhiata in uno di questi qui sotto!).

· L'unica musica in una feluca è il suono del Nilo che lambisce la chiglia della barca mentre ti addormenti dopo un tè e una conversazione.

Durata della crociera

La maggior parte delle crociere da Luxor ad Assuan dura da tre a sette giorni; quelli più brevi aggirano Qena e trascorrono solo una notte ad Assuan, mentre quelli più lunghi includono notti aggiuntive, generalmente a Luxor.

Se sei abbastanza fortunato da avere il tempo di fare una crociera dal Cairo ad Assuan, il percorso richiede un minimo di 11 notti, ma più frequentemente richiede 14 notti, con il tempo per visitare il Cairo. In genere arriverai a Luxor il giorno 11. La durata delle crociere è la stessa sia che si viaggi a monte che a valle, nonostante l'apparente ma modesta corrente del Nilo.

Cosa fare prima o dopo

· Molto probabilmente volerai al Cairo, quindi, a meno che tu non stia partendo dal Cairo, un giro turistico è essenziale.

· Prima di proseguire verso sud, concediti almeno due giorni in più per vedere le principali attrazioni.

· Osserva che tutte le navi da crociera si fermano anche ad Assuan a causa delle dighe una volta che sei a sud.

· Se davvero vuoi vedere Abu Simbel, puoi prendere un volo da Assuan ad Abu Simbel o fare un viaggio in autobus o in automobile privata, ma quest'ultimo richiede la prenotazione.

· Questo perché tutti i viaggiatori devono essere registrati e contabilizzati al più tardi il giorno prima, poiché la carovana turistica su strada parte la mattina presto ed è accompagnata dalla polizia per l'intero percorso tra Assuan e Abu Simbel a causa di potenziali banditi.

Conclusione

Ogni viaggiatore ha questo famoso fiume nella sua lista dei desideri per il suo significato e gli splendidi dintorni. Una crociera sul Nilo è uno dei modi migliori per esplorare il fiume. Il fiume Nilo offre un'esperienza in barca senza dubbio eccezionale mentre ti immergi nelle sue acque tranquille mentre ammiri lo splendido scenario.