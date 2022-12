Alberto Angela a Nichelino per ammirare il grande murales dedicato al papà Piero

"È bellissimo, immenso… grazie di cuore!". Con questo parole parole, postate sulla sua pagina Facebook, Alberto Angela ha raccontato l'emozione di aver visto di persona nella mattinata di oggi, lunedì 12 dicembre, il grande murales che Nichelino ha dedicato al papà Piero, per tenerne vivo il ricordo, a quattro mesi dalla scomparsa.

Il grazie di Verzola e Tolardo

Doveva essere una visita in gran segreto, ma poi in tempi di social network in poco tempo è diventata notizia di pubblico dominio. "Avremmo voluto averlo qui ufficialmente, ma questa foto ripaga di tutto il lavoro svolto", ha commentato l'assessore Fiodor Verzola, che assieme al sindaco Giampiero Tolardo si era impegnato in prima persona perché il lavoro realizzato nell'ambito di Nichelino Lights Up potesse avere il più vasto eco possibile.