Nichelino omaggia la memoria di Piero Angela con un enorme murales in via Torino

E' stato uno dei torinesi più celebri d'Italia, il padre della divulgazione scientifica, con un programma come Quark che ha fatto appassionare milioni di italiani. Piero Angela ci ha lasciato lo scorso agosto, ma continua ancora a vivere nel ricordo di tutti coloro che ne hanno apprezzato lo stile garbato e la grande preparazione che ne hanno fatto un gigante della televisione.

Un enorme murales in via Torino

E così Nichelino ha deciso di omaggiarlo con un enorme murales che viene ultimato in questi giorni al civico 116 di via Torino, di fronte al centro anziani. Con l'ex giornalista e conduttore della Rai inizia il secondo capitolo di Nichelino Lights Up Festival, progetto di riqualificazione urbana attraverso i muri della Città per creare una nuova identità condivisa.

L'idea, fortemente voluta dall'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola intende omaggiare "una figura importantissima, il papà della divulgazione scientifica per tutti", inaugurando con Piero Angela una galleria che si pone l'obiettivo "di omaggiare le personalità più importanti della storia torinese".

Opera del maestro Andreazza e di Karim Cherif

L'opera dovrebbe essere ultimata domenica: si tratta di arte figurativa in iperealismo, fatta dal maestro Davide Andreazza, con il supporto di Karim Cherif, curatore artistico della rassegna di Nichelino Lights Up, che ha già dipinto per la città. In questo modo Nichelino renderà omaggio per sempre ad uno dei padri della tv.