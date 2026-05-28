Insediato a Nichelino il Consiglio comunale dei ragazzi

Sono Esmail Haggag e Greta Morlino il nuovo sindaco e la nuova sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Nichelino. Insieme a loro sono stati eletti anche 3 assessore e assessori del CCRR e 20 consigliere e consiglieri provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città.

Azzolina: "Prendersi cura della propria comunità"

Per i prossimi due anni porteranno avanti idee, proposte, rappresentanza e partecipazione per migliorare Nichelino e la vita quotidiana delle bambine e dei bambini del Comune. "Ed è proprio questo il senso più bello della politica: imparare ad ascoltare, prendersi cura della propria comunità e costruire insieme il bene comune", ha sottolineato l'assessore Alessandro Azzolina. "Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi non è un gioco simbolico, ma uno spazio reale di cittadinanza attiva, crescita e democrazia. Un luogo in cui le nuove generazioni imparano che la partecipazione può davvero cambiare le cose.

Tolardo: "L'impegno e la passione di questi ragazzi"

Poi, assieme al sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, è arrivato il "grazie alla sindaca e al sindaco uscenti, Mariasole Di Biase e Andrea Gerbaldo, per l’impegno, la passione e il contributo che hanno dato in questi anni a questo bellissimo percorso. E grazie di cuore anche alle insegnanti e agli insegnanti che ogni giorno accompagnano ragazze e ragazzi nella crescita, nell’ascolto e nella scoperta del valore della partecipazione democratica. Senza il loro lavoro, la scuola non sarebbe quel presidio fondamentale di comunità, educazione e futuro che continua ad essere".

"È sempre motivo di grande soddisfazione vedere tante ragazze e tanti ragazzi mettersi in gioco con entusiasmo, idee e senso di responsabilità. La partecipazione è il primo passo della cittadinanza: significa confrontarsi, collaborare e contribuire con impegno alla cura del bene comune", ha aggiunto il sindaco Tolardo. "A tutte e tutti loro auguro buon lavoro, con la certezza che sapranno portare energia, visione e nuove prospettive alla nostra comunità".