Viabilità e lavori pubblici: a Nichelino in dirittura d'arrivo gli interventi su viale Matteotti

Se il cantiere della nuova Papa Giovanni procede a rilento, scontando problemi e ritardi (che potrebbero condurre a terminare l'opera solo a fine 2027), a Nichelino sono in dirittura d'arrivo i lavori su viale Matteotti.

Partito anche l'ultimo tratto del cantiere

Negli ultimi giorni è partito l'ultimo tratto del cantiere, sotto il ponte della tangenziale, che consentirà l’allargamento della strada e la costruzione della nuova pista ciclabile. "Si tratta dell'ultima tranche del progetto di riqualificazione che tocca questa zona del Quartiere Castello, un intervento richiesto, nel tempo, da tantissimi cittadini", ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici Giorgia Ruggiero.

"Per anni le richieste pervenute in Comune erano molto simili: sicurezza, maggiore illuminazione, migliorare un’area diventata nel tempo buia e degradata - aggiunge Ruggiero - Oggi, grazie agli interventi di sistemazione e illuminazione, alla realizzazione della nuova rotonda, al rifacimento dei marciapiedi e anche ai nuovi insediamenti industriali presenti nell’area, quella zona sta finalmente cambiando volto, diventando una nuova e moderna porta d'ingresso della nostra città".

Ruggiero: "Tra un anno la nuova via Prali"

Entro la fine dell'estate i lavori saranno completati, "restituendo ai cittadini una zona più sicura, decorosa e moderna", ha promesso l'assessore Ruggiero, che ha aggiornato anche sull'andamento dei lavori di rifacimento di via Prali. "Si sta procedendo spediti, la ditta incaricata è seria e molto affidabile". Il cantiere è stato fermo per una decina di giorni quando l'Enel ha dovuto posizionare gli armadi dei contatori, ma poi si è subito ripreso.

"L’ultima opera che verrà realizzata è la più complessa, la rotonda all’incrocio con via Brescia-via Buffa. Ci vorrà circa un anno, ma l'auspicio è di riuscire a a fare anche prima", ha concluso Ruggiero.