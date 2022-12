ALDI espande la propria rete di punti vendita in Piemonte

Il settore dei supermercati a Torino è sempre più ampio e i tanti punti vendita offrono la possibilità di scelta ai clienti che possono trovare piccoli punti vendita o grandi ipermercati anche sotto casa, avendo a disposizione i migliori prodotti a prezzi competitivi. Lo sa bene ALDI, catena di supermercati che sceglie di aprire un nuovo punto vendita nella regione Piemonte e più precisamente a Rivalta di Torino.

L’apertura è avvenuta da poco, ALDI sceglie di espandersi ancora una volta sul territorio come mostra l’elenco dei punti vendita ALDI disponibili sul sito web ufficiale.

Supermercati ALDI a Torino: i punti vendita

Attualmente sono 9 i supermercati ALDI a Torino:

● Via Millio

● Borgaro Torinese

● Carmagnola

● Collegno

● Moncalieri

● Nichelino

● Piossasco

● Via Onorato Vigliani a Torino

● Rivalta di Torino

Il punto vendita ALDI di Rivalta di Torino è l’ultima novità presso via Giaveno angolo via Fenestrelle, permette di fare lo shopping di qualità a cui la catena di supermercati ci ha abituato con un vasto assortimento e offerte settimanali aggiornate secondo volantino.

Perché fare la spesa da ALDI a Torino è una buona idea

I supermercati a Torino firmati ALDI sono numerosi e ben distribuiti sia in città che in località in provincia; dopo essere arrivata in Italia, la catena tedesca sembra essere inarrestabile e il successo è sicuramente legato ai prezzi competitivi ma anche all’assortimento.

Perché acquistare da ALDI? Sicuramente perché sugli scaffali si possono trovare prodotti di qualità a referenza ridotta. A tutto ciò si aggiunge che l’85% dei prodotti in assortimento è a marchio ALDI, le private label permettono di avere minore scelta a prezzi competitivi senza che il marketing ci metta lo zampino.

Inoltre, gli store sono studiati per essere efficienti e comodi: non servono metrature giganti, le dimensioni sono ridotte per facilitare la spesa e velocizzarla. Anche il percorso di disposizione dei prodotti è studiato per facilitare le famiglie e non per farli restare più a lungo negli store.

5 motivi per cui ALDI è un supermercato low cost di qualità

Molte persone iniziano a fare la spesa da ALDI per i prezzi low cost ma ci si accorge ben presto che non si tratta solo di prodotti economici ma anche di un’ottima qualità; insomma è un compromesso importante che soprattutto le famiglie possono tenere in considerazione. Ma perché ALDI riesce a tenere i prezzi competitivi?

1. L’assortimento è prevalentemente a marchio ALDI. ALDI sceglie di etichettare la merce privatamente e questo abbassa le spese di marketing per circa l’85% della merce presente in negozio.

2. La selezione è mirata. Nonostante ci sia un’ampia selezione in negozio, ALDI punta alla qualità e non propone spreco alimentare cercando di portare sugli scaffali una selezione di offerte, evitando acquisti di cose superflue e non utili.

3. Attenzione alla gestione energetica. ALDI si dimostra anche attento ai consumi energetici; mai come oggi questo tema è importante a causa dei rincari delle bollette. I punti vendita sono illuminati in modo efficiente puntando al risparmio energetico; chiaramente una gestione ottimale delle risorse permette di tenere prezzi competitivi.

4. Storicità. ALDI conta oltre 100 anni dall’apertura del suo primo store; con una rete sempre più ricca anche in Piemonte riesce a conquistare l’attenzione delle famiglie ottenendo anche la loro fiducia. Una storia di convenienza e qualità che riesce a conquistare i consumatori anno dopo anno.

5. Offerte settimanali. Di settimana in settimana ALDI propone volantini di offerte cercando di aiutare le famiglie a portare a tavola una dieta sana, equilibrata, con ottime materie prime ma a prezzi competitivi.