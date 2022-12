Poco prima delle 8 di questa mattina, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a San Mauro Torinese, in via Settimo, per l'incendio di un alloggio al primo piano di una palazzina.

Le due donne che erano presenti all'interno dell'appartamento sono state soccorse dall'equipe sanitaria e ricoverate per intossicazione da fumo. Sul posto il funzionario di servizio che dovrà determinare le cause del rogo.