A Moncalieri i conti non tornano: incassato solo il 37% delle multe per violazioni del codice della strada

Un film già visto, ma anche se il finale è noto non per questo è meno triste. A Moncalieri il Comune si trova a fare i conti con i mancati incassi delle multe, che provocano un ammanco non indifferente, rispetto alla cifra che avrebbe dovuto transitare nelle casse dell'Amministrazione.

600 mila euro invece di oltre 1,5 milioni

Il dato non è ancora aggiornato a dicembre, ma nei primi undici mesi del 2022 appena concluso sono state ben un milione e 650 mila euro le multe elevate in città per violazioni del codice della strada. Solo a novembre, dopo l'installazione dei nuovi t-red, i semafori che 'puniscono' chi brucia il rosso e passa lo stesso, vi era stato un consistente (e fisiologico) incremento delle sanzioni, con una media di quasi 100 multe al giorno, ma nelle casse del Comune sono entrati solo il 37% di quei soldi.

Ritardi, mancati pagamenti ma anche sconti

Risultano infatti solo poco più di 600 mila euro regolarmente incassati. Il quadro delle contravvenzioni sul territorio di Moncalieri vede infatti una voce importante di introito solo sulla carta, dal momento che tra ritardi, ricorsi, mancati pagamenti e gli sconti di cui si può beneficiare, se la multa viene pagata nei cinque giorni successivi alla infrazione, Palazzo civico non ha certezza sui tempi e le cifre di incasso.

I conti non tornano (quasi mai)

Il risultato è che l'Amministrazione deve far quadrare i conti in maniera diversa, in attesa che le procedure per l'incasso producano un totale più vicino al dovuto che non a quanto effettivamente riscosso.