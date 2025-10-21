 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 21 ottobre 2025, 15:00

Savigliano: nasce il Tempio delle eccellenze casearie di Sandro Gallina

Il 25 ottobre apre in Piazza Cavour 17 il nuovo punto vendita di Sandro Gallina, il guru dei formaggi erborinati che trasforma un semplice negozio in un hub di sapori e tradizioni

Savigliano: nasce il Tempio delle eccellenze casearie di Sandro Gallina

La città di Savigliano si prepara a un evento che profuma di tradizione e innovazione: sabato 25 ottobre aprirà i battenti un nuovo punto vendita in Piazza Cavour 17, destinato a diventare molto più di un semplice negozio. Sarà infatti un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti delle eccellenze casearie piemontesi, un luogo dove fare due chiacchiere con un autentico guru del settore, immersi in un’atmosfera di passione e qualità artigianale.

Segnatevi la data sul calendario: è un appuntamento imperdibile per chi apprezza i sapori autentici del territorio cuneese. Sandro, insieme alla figlia Lucrezia – che lo coadiuverà nella conduzione del punto vendita – sarà felice d’accogliere alle ore 16 con una piccola cerimonia di taglio del nastro, gli appassionati di questi preziosi formaggi.

Sandro Gallina: il tornado della Fattoria Gallina Golosa

Al centro di questa iniziativa c’è Sandro Gallina, patron della Fattoria Gallina Golosa, un nome che evoca golosità e maestria. Sandro non è solo un produttore: è un vincitore di diverse medaglie per i suoi magnifici formaggi, premi che testimoniano l’eccellenza dei suoi prodotti. Ma la sua visione va oltre la singola azienda. È infatti promotore dell’Associazione Blu di Cuneo, un’iniziativa che riunisce piccoli produttori agricoli e artigianali dell’area cuneese sotto un’identità territoriale forte e condivisa. Questa associazione porta sulle scene dell’alimentazione nazionale un protagonista nuovo e inconfondibile: il Blu di Cuneo. Si tratta di un formaggio erborinato dalle caratteristiche comuni tra i vari artigiani – come la muffa nobile che gli conferisce quel sapore intenso e cremoso – ma unico nel suo genere, radicato nelle tradizioni del Piemonte. Grazie a questa rete, il Blu di Cuneo sta conquistando palati in tutta Italia, valorizzando il lavoro di chi, come Sandro, dedica la vita a preservare e innovare l’arte casearia locale.

Una passione instancabile: dalla Fattoria ai Mercatini

Sandro Gallina è descritto da chi lo conosce come un vero “tornado” di energia. La sua giornata tipo è un vortice di attività che uniscono scienza, arte e comunità. Inizia definendo con cura l’alimentazione dei suoi animali, privilegiando cibi naturali e sostenibili per garantire la qualità del latte: erbe fresche, fieni locali e un’alimentazione che rispetta il benessere degli animali, base imprescindibile per formaggi autentici e salutari. Da lì passa alla creazione vera e propria, un processo che lui eleva a forma d’arte: modella le forme di erborinati con mani esperte, curando ogni fase della stagionatura per ottenere quel equilibrio perfetto tra cremosità, piccantezza e note erbacee tipiche del Blu di Cuneo. E senza tregua, si dedica a un’altra grande passione: partecipare a mercati e mercatini nei borghi delle vallate piemontesi. Qui, Sandro non vende solo prodotti, ma storie, consigli e un pezzo di territorio, creando legami diretti con i consumatori e promuovendo un’economia locale virtuosa.

Un Punto Vendita per Condividere Sapori e Storie

Il nuovo spazio in Piazza Cavour sarà l’epicentro di questa filosofia. Non un freddo punto vendita, ma un luogo vivo dove assaggiare, imparare e chiacchierare. Sandro sarà lì a guidare i visitatori alla scoperta dei suoi formaggi premiati, del Blu di Cuneo e di altre delizie della Fattoria Gallina Golosa. Un’opportunità per Savigliano di arricchirsi culturalmente e gastronomicamente, attirando turisti e locals in un’esperienza sensoriale unica.

In un’epoca di prodotti industriali, iniziative come questa ricordano l’importanza dell’artigianato autentico.

Il 25 ottobre, Savigliano apre le porte a un futuro goloso: venite a conoscere Sandro, Lucrezia e le loro creazioni.


 

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium