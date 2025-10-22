A Moncalieri i vandali prendono ancora di mira il Giardino della Luna

Vandali di nuovo in azione a Moncalieri, in un luogo già 'visitato' in un recente passato. Bottiglie di birra lasciate dappertutto, un tappettino anti infortunio per i bambini rovinato, persino un carrello della spesa abbandonato: questo il desolante quadro che si trovava nel Giardino della Luna, fatto nuovamente oggetto di comportamenti incivili.

Gruppi di ragazzini annoiati

Una situazione che purtroppo si trascina da tempo e che in passato ha visto anche danni molto maggiori da parte di chi, avvantaggiandosi del favore dell'oscurità, la sera entra nell'area giochi di Borgo San Pietro destinata ai più piccoli e la rovina.

Con molta probabilità sono bande di ragazzini annoiati a non avere rispetto per la cosa pubblica, per uno spazio utilizzato soprattutto dai bimbi e dalle loro famiglie. E neppure le telecamere della zona possono essere di aiuto per stanarli, quando si circola con il volto coperto dal cappuccio di una felpa.