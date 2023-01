Consiglio metropolitano, nella seduta del 12 gennaio si discuterà il Bilancio di previsione 2023

L’adozione dello schema del Bilancio di previsione per il 2023 è il punto più importante della seduta del Consiglio metropolitano che è stata convocata dal Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo per giovedì 1 2 gennaio alle 1 5 nella sala conferenze al 15° piano della sede di corso Inghilterra 7 . La prima seduta del 2023 si terrà in corso Inghilterra e non nella sala “Elio Marchiaro” di piazza Castello 205 per consentire l’effettuazione e il completamento di lavori di ammodernamento tecnologico della storica sala del Consiglio Provinciale.

L’approvazione del Bilancio di previsione consentirà alla macchina amministrativa della Città Metropolitana di Torino di funzionare a pieno regime sin dalle prime settimane dell’anno.

Gli altri due punti all’ordine del giorno del Consiglio del 12 gennaio saranno:

- l’adozione del Documento Unico di Programmazione-DUP 2023-2025

- l’aggiornamento del regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli al PRA-Pubblico Registro Automobilistico.