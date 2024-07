Caos alle Vallette, metà dei detenuti non rientrano nelle celle: "Struttura in degrado e troppa burocrazia"

Ancora momenti di tensione all'interno del carcere delle Vallette di Torino. A segnalarlo, i rappresentanti del sindacato Osapp, che raccontano come nella giornata di ieri "al padiglione C circa 270 detenuti su 430 presenti, non sono voluti rientrati nelle rispettive sezioni detentive dai cortili passeggi permanendovi fino alle 18 circa".