La Regione raddoppia il sostegno per l’uso della Lis nelle scuole, Bongioanni: "Finalmente al traguardo il percorso che avevo iniziato come presidente di Commissione"

Il riconoscimento del sostegno pubblico all’uso della Lis per l’inclusione dei ragazzi sordi nell’attività didattica quotidiana è il felice esito di un lavoro che arriva da lontano e che ha conosciuto in passato troppi stop e dilazioni burocratiche. Lo ricorda il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Paolo Bongioanni, che ha seguito dall’inizio l’iter nella veste di presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale del Piemonte.

«Il 18 marzo 2021 - spiega Bongioanni - la VI Commissione da me presieduta ha dato il via libera all’unanimità al riconoscimento della lingua dei segni e all’attuazione pratica di una legge regionale, la numero 9 del 2012, fino allora rimasta inoperativa per oltre dieci anni. Ora possiamo concretamente garantire i processi di apprendimento e di inclusione degli studenti sordi attraverso l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche per prevenire la dispersione scolastica, promuovere lo sviluppo e la costruzione dell’identità dello studente sordo e migliorare la sua inclusione scolastica con gli altri ragazzi. La delibera a firma dell’assessore Chiorino è la prima, fondamentale applicazione pratica di questo risultato. Come ebbi a dire allora e a maggior ragione ribadisco oggi, è un primo mattone sul quale costruire un futuro migliore».