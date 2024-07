Corso Taranto invaso dal degrado, la città risponde ai residenti: "Pronto progetto per l'illuminazione dell'area"

Esattamente due settimane fa, il 4 luglio 2024, più di trecento cittadini avevano firmato una petizione per chiedere una riqualificazione della piccola area verde limitrofa a corso Taranto, nel tratto compreso fra piazza Derna e via Mercadante. Oggi arriva la risposta della città che annuncia un primo progetto per coprire i punti più urgenti.

La raccolta firme, oltre alle costanti segnalazioni della Circoscrizione, nello specifico chiedeva l'installazione di un impianto di illuminazione. La città di Torino ha annunciato che alla fine del mese inizieranno i primi lavori, è pronto infatti un progetto che vedrà l'installazione di otto pali della luce nel tratto compreso tra piazza Derna e via Monterosa.

"Al netto dei rincari energetici che non permettono risorse che garantiscano il servizio adeguato, il giardino di corso Taranto è diventato una priorità dopo le numerose segnalazioni, sia istituzionali che dei singoli cittadini.- ha dichiarato l'assessore alla Transizione ecologica Chiara Foglietta- Nei prossimi giorni arriverà una prima risposta, interverremo nel primo tratto compreso tra piazza Derna e via Monterosa. Questi lavori consentiranno di coprire le aree più urgenti."

In particolare il progetto, realizzato in collaborazione con IREN, vede la realizzazione di un collegamento elettrico in cui verranno posati dei pali della luce con l'inserimento di lampade a led, con una potenza di circa 3 watt. Una scelta che consentirà il massimo dell'efficienza di luminosità, consumando inoltre meno energia possibile. Saranno in totale otto pali dell'altezza di cinque metri, consentendo così l'illuminazione anche della strada limitrofa.

"Con questo intervento andiamo a colmare un vuoto, svolgendo sopratutto il ruolo di deterrente per eventuali problemi legati alla sicurezza.- ha spiegato la coordinatrice all'ambiente della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro- Inoltre ci fa piacere sapere che il progetto ha tenuto conto dell'ambiente, non andando così a preoccupare le chiome dell'alberata."

"Già da inizio gennaio 2023 la circoscrizione avanzava la richiesta di una riqualificazione dell'area, la divisione in quella zona di corso Taranto manca totalmente illuminazione.- ha commentato il coordinatore alla Viabilità della 6 Enrico Scagliotto- Speriamo che il progetto intenda poi continuare lungo il viale e non si fermi solo alle zone designate."