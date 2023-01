Giorno della Memoria: tutto pronto per le iniziative di Cascina Roccafranca

In occasione del Giorno della Memoria, istituita in ricordo delle vittime dei totalitarismi del XX secolo ed in particolare in memoria dello sterminio del popolo ebraico, la Cascina Roccafranca, ha organizzato anche quest'anno una piccola rassegna: “Giorno della Memoria 2023”.

Da oggi, 19 gennaio, fino al 4 febbraio una mostra fotografica, la proiezione di documentari e di un film, uno spettacolo teatrale, testimonianze e momenti di riflessione per tenere viva la memoria su uno degli avvenimenti che hanno sconvolto il Novecento.