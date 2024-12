Moncalieri, approvato il bilancio 2025: una manovra (che non aumenta tasse e tariffe) da 82 milioni

Moncalieri ha fatto i compiti, come ama dire il sindaco Paolo Montagna. Ma ha dato anche i numeri: oltre 82 milioni di euro. A tanto ammonta il bilancio di previsione 2025 approvato nell'ultimo Consiglio comunale.

Come vengono ripartite le risorse

I conti dell'Amministrazione prevedono spese correnti pari a poco più di 55 milioni, dove la parte più ingente, 17 milioni, verrà utilizzata per pagare gli stipendi dei 320 dipendenti comunali. A seguire, 14 milioni vanno all’Ambiente; 8 alle Politiche Sociali per sostenere le famiglie e le categorie fragili, oltre che per finanziare le misure di contrasto alla povertà; 7 milioni vanno alla Scuola, soldi per garantire il tempo pieno e servizi come mensa, trasporto e assistenza a bambini e ragazzi diversamente abili.

Cantieri del Pnrr e manutenzione strade

Il resto delle spese è dedicato agli investimenti, quasi 17 milioni di euro, con particolare riferimento ai cantieri finanziati dal Pnrr e a manutenzione straordinaria di strade e scuole. Per quanto riguarda le entrate, le risorse arrivano soprattutto dai tributi (circa 35 milioni di euro), dai trasferimenti dello Stato (quasi 6 milioni) e da extra tributi – multe, canoni, servizi a domanda individuale, ecc. - che valgono circa 12 milioni di euro.

Nessun aumento di tasse e tariffe

Il bilancio 2025 non prevede alcun aumento di tasse e tariffe, nonostante i tagli del governo, che si aggirano intorno ai 250 mila euro. Poi l’abbattimento del debito, tanto caro al sindaco da far dire “siamo diventati la Città meno indebitata d’Italia”. Nel 2014, Moncalieri aveva un debito di quasi 14 milioni, nel 2025 scende a 743 mila euro, azzerando quasi completamente il passivo in un decennio.