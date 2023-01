Gelati Pepino 1884 guarda al domani e sposa la crescita sostenibile

Gelati PEPINO 1884 guarda al domani con attenzione per essere impresa innovativa e sostenibile, un percorso di sviluppo che accompagna la crescita realizzata dal brand torinese in questi ultimi anni.

L’innovazione è il filo rosso che unisce i quasi 140 anni di storia del marchio che, nel 1938, ha inventato il Pinguino, primo gelato da passeggio su stecco, a cui si somma un sempre crescente impegno per raggiungere importanti obiettivi di industria sostenibile.

Ed è in quest’ottica che si è quindi concretizzato un primo ma fondamentale progetto in collaborazione con RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi, che ha scattato una fotografia: l’istantanea che crea un punto dal quale proseguire in un percorso dettato dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, attraverso azioni concrete.

Comportamenti virtuosi che proprio questa prima verifica mette in evidenza soprattutto in relazione ad atti tangibili. Esempi concreti come l’acquisto da agricoltura sostenibile, ricerca di percorsi che aumentino la self life dei prodotti o l’approcciare a un’economia circolare, come avvenuto con la realizzazione della Linea Persea a base di avocado.

Ma anche gli investimenti fatti nell’ultimo triennio rappresentano l’impegno di Gelati PEPINO che hanno portato a un importante progetto di efficientamento energetico, rinnovamento dei macchinari, riqualificazione energetica degli impianti con pannelli fotovoltaici, potenziamento del sistema di produzione dell’acqua calda e la realizzazione di un sistema di climatizzazione a temperatura controllata. Un cammino che ha anche incluso iniziative di welfare per i dipendenti e la creazione di partnership con aziende impegnate nella sostenibilità.

“Un punto di partenza – dichiara Alberto Mangiantini, Amministratore Delegato Gelati PEPINO 1884 S.p.A. - la base sulla quale lavorare quotidianamente per contribuire, ognuno per la propria parte, alla costruzione di un sistema globale che pone attenzione al futuro del pianeta. Una vera sfida che PEPINO ha colto nel rispetto anche di una storia che dal 1884 la vede realtà economica di rilevanza nella storia di una regione e di una nazione”.