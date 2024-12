La fiaccola dei Giochi Mondiali Universitari Torino 2025 a Pragelato, Sestriere e Bardonecchia

La Fiaccola dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 prosegue il suo tour nei Comuni sedi di gara. Martedì 17 dicembre a Pragelato il simbolo della manifestazione è stato portato dai tedofori dalla località Plan, dove ha sede il Centro Olimpico del Fondo, alla centrale piazza Lantelme. Il Sindaco Massimo Marchisio è stato il primo tedoforo. Il percorso della Fiaccola prosegue venerdì 20 dicembre a Sestriere e domenica 22 a Bardonecchia . I bambini della scuola elementare pragelatese hanno accolto con entusiasmo il simbolo di una manifestazione che porterà nel loro paese le competizioni di sci nordico, biathlon e ski orienteering.

L’APPREZZAMENTO DI TECNICI E ATLETI PER IL NUOVO IMPIANTO DEL BIATHLON

Nel terzo fine settimana di dicembre le gare Sprint e ad Inseguimento della Coppa Italia Fiocchi di biathlon, con quasi 250 atleti al via, sono servite a testare con esito positivo il nuovo impianto, che comprende un inedito e impegnativo percorso per lo sci nordico e un poligono realizzato ai piedi dei trampolini olimpici. A mettersi in mostra sono stati atleti come Daniele Fauner, Fabio Piller Cottrer, Sophia Zardini e Fabiana Carpella, che hanno lasciato il loro sigillo durante le due giornate di gare.

“Subito dopo le premiazioni delle gare di domenica scorsa abbiamo ricevuto richieste di poter proseguire gli allenamenti nel nuovo impianto da parte di squadre regionali, Sci Club e gruppi sportivi militari. - sottolinea con soddisfazione il Sindaco Marchisio – Significa che, tutti insieme, abbiamo fatto un buon lavoro e posto le basi per dotare Pragelato di un’importante infrastruttura sportiva che chiude la ferita dei trampolini e apre una nuova era”. Con la sua salita tutt’altro che banale, il percorso è stato giudicato come impegnativo e valido dai tecnici e, nella configurazione estiva, potrà essere utilizzato con gli skiroll.