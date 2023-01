La bimba del cappotto rosso di Schindler's List nel manifesto del Banksy di Torino: "Uomo commette sempre crimini"

La bambina con il cappottino rosso del film Schindler's List, simbolo di una speranza poi destinata a morire insieme a milioni di ebrei, è la protagonista dell'ultimo manifesto di Andrea Villa dal titolo "Red-emption". L'opera del Banksy di Torino, affissa nella notte in corso Regina Margherita 78, arriva in occasione della Giornata della Memoria, che ogni 27 gennaio ricorda le vittime dell'Olocausto.

L' attrice che interpretava la bambina, Oliwia Dabrowska, oggi ha 32 anni e svolge il ruolo di volontaria in Ucraina per aiutare i profughi. "La bambina del film e l'attrice - spiega Villa - oggi sono il simbolo dell' eterno ritorno di Nietzsche, di come l' essere umano non smetta mai di commettere crimini". "Allo stesso tempo - continua - possano esserci individui che hanno il desiderio di aiutare gli altri e migliorare il mondo: Schindler nel passato, Dabrowska nel presente".