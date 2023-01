Chiorino: "Una società che funziona garantisce a tutti la dignità del lavoro"

"Una società che funziona non lascia indietro nessuno". Lo ha dichiarato oggi l'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, intervenuta a Tortona presso l’Agenzia formativa O.D.P.F. Istituto Santa Chiara in occasione della relazione conclusiva sui progetti speciali per l'inclusione socio lavorativa di persone con disabilità.

"Iniziative come queste dimostrano che esiste una società che funziona davvero. Come assessorato abbiamo investito 52 milioni di euro per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità affinché la dignità che dà il lavoro valga per tutti senza lasciare indietro nessuno, siano essi lavoratori o imprese che in questo ambito assumono un ruolo determinante nel coinvolgimento attivo delle persone con disabilità. In queste progettualità ritengo sia importante prevedere anche un accompagnamento per le imprese, proprio per favorire l'impiego di capitale umano che ne rappresenti un valore aggiunto e ne garantisca la competitività".