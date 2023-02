Tendenze fragranze profumi da uomo 2023

I profumi da uomo sono un accessorio fondamentale per completare ogni look. Parlano di chi li indossa e del suo carattere ed è per questo che le tendenze delle fragranze profumi da uomo 2023 sono da conoscere da vicino.

Quest’’anno le tendenze ci porteranno verso nuovi orizzonti per dare un'esperienza olfattiva unica e personalizzata.

Profumi da uomo 2023: come saranno?

Il 2023 potrebbe essere l’anno della maggiore attenzione alla sostenibilità e dell’uso di ingredienti naturali. Le tendenze potrebbero vedere, quindi, profumi da uomo a basso impatto ambientale. Si potrà essere profumati, ma senza danneggiare l’ambiente e sfruttando per lo più ingredienti organici.

Ma come saranno i migliori profumi da uomo 2023? Iniziamo con il dire che non esiste una risposta univoca, perché il profumo è ciò che esprime la personalità di ciascun individuo. Per questo che ogni singolo potrà trovare la fragranza che più lo rappresenta, anche andando al di là delle tendenze del momento.

L’uomo moderno ha gusti eterogenei, ma di sicuro le fragranze di tendenza avranno delle note ben riconoscibili. Andranno forte i profumi uomo decisi, in grado di sedurre e inebriare. Ma non mancheranno i profumi uomo orientali con note speziate, oud e legni. Le note pungenti sono sempre le preferite e questo 2023 non farà la differenza.

Molto gettonati i profumi della famiglia boisé, che hanno al loro interno degli elementi che ricordano la terra, con sentori avvolgenti. Cedro e sandalo sono due degli elementi più riconoscibili della categoria.

Gli uomini amano anche i profumi con ambra e patchouli, due note molto intense che richiamano alla mente atmosfere calde e speziate. Abbiamo poi i profumi con bergamotto, lavanda e altre note della famiglia fougére che sono sempre perfette per la stagione calda e che si contraddistinguono per la loro eleganza.

Non mancano ingredienti più particolari come il basilico o la menta che conferiscono freschezza e originalità ai migliori profumi uomo 2023.

Come scegliere il profumo da uomo

Al di là delle ultime tendenze, il web presenta molti siti su cui trovare profumi da uomo come Greta.Shop, Notino, Pinalli, solo solo alcuni dei nostri riferimenti, ed è qui che è possibile trovare di tutto: jus legnosi ma anche profumi esclusivi, realizzati dai più grandi nasi per famosi brand di moda.

La scelta di un profumo da uomo perfetto passa attraverso alcuni punti. Potrebbe essere un compito difficile e ci sono alcuni fattori che vanno considerati. Però con i giusti consigli non sarà difficile trovare la fragranza giusta e in linea con la propria personalità.

La prima cosa che si deve tenere a mente è il proprio stile di vita. Un uomo che è alla ricerca del suo profumo preferito non può prescindere dal porsi alcune domande. Un uomo sportivo potrebbe scegliere un profumo fresco con note leggere. Questo perché durante lo sport non è indicato scegliere delle note troppo intense. Anche chi passa la maggior parte del suo tempo in ufficio dovrebbe scegliere un profumo leggero, così da non essere troppo invadente. I profumi più seducenti e caldi li consigliamo per la sera e il tempo libero, quando si desidera andare alla conquista della scena. In questo caso, sono da preferire i profumi da scia ossia quelli che si fanno notare anche da lontano e che lasciano un segno nell’aria fatto di seduzione e mistero.

Non solo. Quando si sceglie un profumo si devono anche selezionare le note di testa, di cuore e di fondo in base alle proprie esigenze. Di cosa si tratta? Dei vari odori che si sentono durante l’evoluzione del profumo applicato sulla pelle. Nello specifico, appena si spruzza si sentono le note di testa. Dopo si passa alle note di cuore e infine alle note di fondo, che sono quelle che persistono maggiormente. Anche in questo caso la scelta va fatta in base ai gusti personali.

Si consiglia anche di scegliere un profumo adatto alla stagione. Un esempio? Un profumo caldo, avvolgente a base di legni speziati dovrebbe essere perfetto per l’inverno, mentre fragranze fresche e leggere dovrebbero essere preferite durante l’estate. Questa non è una regola categorica, ma di buonsenso.

Inoltre consigliamo di scegliere profumi di qualità. Si tratta di una scelta ottimale dato che i profumi di qualità durano di più e hanno una maggiore resa. Del resto esistono fragranze per ogni budget e anche tra i profumi da uomo 2023 è possibile trovare delle soluzioni adatte a tutte le tasche.

Di solito chi individua il profumo perfetto tende a non cambiarlo, ma se si ha voglia di sperimentare di sicuro questo è un settore che dà grandi soddisfazioni. Scegliendo i profumi uomo più di tendenza si potranno scoprire profumazioni nuove e in grado di suscitare emozioni sconosciute. Ogni tanto cambiare fa bene e questo vale anche con le fragranze uomo.