In Piemonte oltre 50mila poveri non possono comprare la tachipirina: fino a lunedì la Raccolta del Farmaco [VIDEO]

Per aiutare chi fatica ad arrivare a fine mese, questa settimana è tornata la XXIII Giornata di Raccolta del Farmaco , organizzata dal Banco Farmaceutico. Fino a lunedì 13 febbraio sarà possibile donare uno o più presidi sanitari nelle 287 farmacie aderenti a Torino e provincia, 30 in più rispetto alle 258 del 2022 (qui la mappa www.bancofarmaceuticotorino.org ).

La Tachipirina costa da quattro euro e 80 a cinque euro e 50. Il generico paracetamolo da 1.70 a 3.60. Il prezzo di tre espresso al bar. Eppure a Torino e provincia sono decine di migliaia le famiglie e i singoli che non si possono permettere di comprare il farmaco e si rivolgono agli enti benefici per averlo gratis.

"Tocca a noi cittadini fare la nostra parte"

"Tutte le persone che possono donare - sottolinea l'assessore Jacopo Rosatelli - adempiano al dovere di solidarietà, che abbiamo nei confronti delle persone che hanno bisogno. Tocca a noi cittadini fare la nostra parte". Domani sarà il il giorno clou della Raccolta: nelle farmacie aderenti ci saranno anche i volontari dell'ente benefico a dare una mano.

"I farmaci da banco - commenta il Presidente del Banco Farmaceutico di Torino Gerardo Gatto - sono a totale carico dei cittadini e quindi molti poveri devono scegliere se mangiare o comprare questi farmaci. Vi invito a donare, perché in Piemonte ci sono almeno 50mila cittadini che non possono permettersi di comprarli". La richiesta per il 2023 supera i 105.000 farmaci e dispositivi sanitari. Queste le priorità: integratori, antipiretici e antinfiammatori, preparati per tosse e malattie da raffreddamento.