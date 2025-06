La piscina Franzoj riapre il 1° luglio dopo una completa riqualificazione

Buone notizie per gli amanti del nuoto e del relax estivo: la piscina Franzoj riaprirà i battenti martedì 1° luglio 2025, completamente rinnovata. L’intervento, inserito all’interno del Piano Integrato Urbano della Città di Torino, ha interessato numerosi spazi dell’impianto, puntando a migliorarne l’accessibilità, la funzionalità e la qualità complessiva per sportivi e famiglie.

Una manutenzione profonda e strategica

I lavori hanno riguardato una manutenzione straordinaria dell’impianto, con particolare attenzione al miglioramento della fruibilità e al potenziamento delle attività sportive di base. In dettaglio, sono stati: rinnovati gli spogliatoi, i bagni e le docce, sostituiti i serramenti interni, rinnovata l’impiantistica idraulica e la rete di scarico, ripristinata la guaina impermeabilizzante della copertura, completamente rifatta la vasca della piscina e la pavimentazione esterna. Un intervento che non si è limitato all’estetica, ma ha agito in profondità per offrire uno spazio sportivo sicuro, accessibile e inclusivo.

Parte di un progetto di rigenerazione urbana

La riqualificazione della piscina Franzoj fa parte del Piu (Piano Integrato Urbano) della Città di Torino, un programma che punta a rigenerare spazi pubblici, in particolare biblioteche di quartiere e luoghi di aggregazione, per eliminare le barriere fisiche e sociali e rafforzare la coesione comunitaria. L’impianto sarà aperto: dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.