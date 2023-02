Meteo, freddo "addio": arriva un weekend primaverile e secco

Finita questa fase molto fredda, l'arrivo dell'anticiclone atlantico porterà il termometro su temperature più miti e sopra la media del periodo nei prossimi giorni. Ancora però non si vede traccia di precipitazioni consistenti.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al mattino possibili nebbie o foschie dense su pianure adiacenti alla città.

Temperature in aumento oggi, poi stazionarie o con lievi oscillazioni da lunedì. I valori massimi oggi saranno ancora generalmente al di sotto dei 10 °C, da domani saranno diffusamente tra gli 11 e i 15 °C. Minime che saranno in aumento, ma in presenza di cielo sereno potranno ancora essere diffusamente negative fino a domenica, con gelate o brinate mattutine, anche se limitate dalla bassa umidità.