Cosa regalare a San Valentino

Il 14 febbraio è una data che la maggior parte delle persone, o perlomeno quelle che vivono un rapporto di coppia, segnano col “cerchiolino rosso” nel calendario. D’altro canto, in questa giornata viene celebrato l’amore, quello autentico e genuino. Una ricorrenza che dev’essere celebrata adeguatamente, in cui l’amore trionfa sopra ogni cosa.

Certo, non è sempre semplice scegliere quali siano i regali “giusti”, anche perché, per quanto ovvio, ogni persona ha gusti differenti, idee diverse su come celebrare la “festa degli innamorati”. Nel prosieguo dell’articolo, quindi, vi suggeriamo qualche idea regalo per rendere davvero memorabile San Valentino e, soprattutto, non deludere il/la partner.

Mazzo di fiori: siamo sicuri sia il dono giusto nel giorno di San Valentino?

D’altro canto, effettuare un regalo “sbagliato” il giorno di questa ricorrenza, potrebbe portare a momenti di grande o piccola tensione all’interno della coppia. Non stupisce, quindi, che molti uomini vivano l’avvicinarsi di questa data con grande “ansia”, temendo di poter commettere degli errori che si riverberano, poi, nel rapporto quotidiano con la propria compagna di vita.

Per quanto ovvio, è indispensabile conoscere i gusti della partner, oltre che i tratti caratteriali, elemento quest'ultimo che viene spesso sottovalutato da molti uomini, ma talvolta decisivo per effettuare un dono che trovi l’effettivo gradimento della stessa. Se la vostra donna è estremamente romantica, potreste ricorrere ad un dono che rappresenta una sorta di “grande classico” di questa giornata: un mazzo di fiori.

Attenzione, però, potrebbe rivelarsi una sorta di “arma a doppio taglio”, soprattutto se la avete già omaggiato, nel passato, con un dono floreale. La vostra partner, in quel caso, percepirà poca attenzione nei suoi confronti, vivrà il vostro omaggio come una sorta di gesto ripetuto a cadenza annuale senza alcuna reale partecipazione emotiva da parte vostra.

E, al di là del classico sorriso di circostanza, difficilmente sarà realmente soddisfatta del dono ricevuto. Alcune donne, inoltre, trovano il mazzo di fiori estremamente banale, scontato e poco fantasioso. Un dono, in altre parole, che non le valorizza adeguatamente, le fa uniformare - in un certo qual modo - alla massa, risultando poco gradito.

Come stupire la partner nella giornata di San Valentino

In una giornata come quella di San Valentino, infatti, è meglio dar spago all’inventiva e alla fantasia, cercando di stupire la partner con un regalo in grado di “rompere gli schemi” e stupirla in eccezione estremamente positiva. In una coppia ormai rodata, che vive il rapporto da svariati anni, è indispensabile trovare soluzioni alternative ed in grado di rendere magica e unica la data del 14 febbraio.

“Amore & Passione” è un connubio indissolubile, che in questa giornata assurge un significato ancor più importante. Una bella cenetta a lume di candela, ad esempio, potrebbe rappresentare un ottimo viatico per rendere sublime San Valentino. Ancor meglio se a preparare questa deliziosa cenetta sarete voi con le vostre mani, un gesto che pochi uomini compiono nonostante sia estremamente gradito dalla maggior parte delle donne.

Se non siete dei provetti cuochi, o addirittura non avete confidenza con i fornelli, potete sempre ricorrere ad una cenetta a lume di candela in qualche ristorante caratteristico, tenendo ben presente, ovviamente, i gusti culinari della vostra partner, evitando che si l’omaggio diventi un clamoroso autogol.

Il prologo della cena di San Valentino non può non sfociare nella passionalità più genuina e autentica. Avete mai pensato all’idea di renderla ancor più stuzzicante ed elettrizzante grazie all’utilizzo di strapon, vibratori e, in senso lato, sex toys? Chi l’ha fatto, dichiara di aver vissuto una serata davvero unica, riuscendo ad abbinare “amore e passione” come in nessun’altra giornata dall’anno. Un po’ di pepe nel giorno di San Valentino, è certamente l’ingrediente migliore per ravvivare il rapporto di coppia e festeggiare la giornata degli innamorati.