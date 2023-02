Ex Scalo Vallino: raccolte quasi 600 firme per chiedere di rivedere il Piano Esecutivo

Ex Scalo Vallino: raccolte 300 firme per chiedere di rivedere il Piano Esecutivo

La petizione per chiedere di rivedere il piano esecutivo sull'ex Scalo Vallino è stata consegnata e protocollata in Comune. In tutto sono state raccolte quasi 600 firme di cittadini e residenti (nello specifico 596 che devono passare al vaglio del comune), in generale preoccupati che il nuovo progetto possa comportare molte criticità nella zona con grave impatto sui residenti e zone limitrofe.

L'aumento del traffico e la scarsità di aree verdi

Nello specifico si riporta l’attenzione sull’aumento del traffico sulla viabilità circostante, già piuttosto critica, sulla scarsità di aree verdi che dovrebbero sorgere all’interno dell’ex scalo e sull'impatto sul commercio locale.

Infine, ma non per ultimo, i cittadini chiedono una adeguata e necessaria informazione alla cittadinanza.

"Pochissima l'informazione sugli interventi"

“C’è stata pochissima informazione in generale riguardo gli interventi e il piano esecutivo. Non si sa neanche quante persone verrebbero ad abitare dentro il campus universitario”, hanno spiegato alcuni tra i firmatari della petizione.

Nel frattempo è stato confermato il consiglio di Circoscrizione aperto è stato confermato per il 27 febbraio alle ore 17.30 chiesto da alcuni consiglieri della Circoscrizione 8 con prima firmataria Raffaella Pasquali (M5S).