I sapori dell’eccellenza dell’enogastronomia siciliana sono su Sicily Addict

Prima pasticceria e rosticceria digitale siciliana, Sicily Addict produce eccellenze espressione di una terra apprezzata a livello planetario per le sue bontà. Prendono forma così prelibatezze realizzate con metodi artigianali, utilizzando materie prime locali, accessibili con la comodità di un click su www.sicilyaddict.it.

L’esperienza d’acquisto dello store digitale è caratterizzata da spedizione gratuita al di sopra di 59,90 euro, consegne in appena 48/72 ore lavorative e resi gratuiti. A ciò si aggiunge opzione di pagamento alla consegna, imballaggi a temperatura controllata e altre soluzioni di pagamento sicure.

Le qualità della proposta trovano una preziosa conferma nelle migliaia di recensioni certificate da Trustpilot. Per dare un riscontro puntuale alle richieste del cliente è stato inoltre implementato un servizio di assistenza multicanale, di cui fanno parte telefono, WhatsApp ed email.

Pochi tap permettono di orientarsi all’interno di un’offerta articolata in squisite proposte di pasticceria, rosticceria, salumi, formaggi, pasta, conserve, prodotti senza glutine e senza lattosio, vini, oli, birre e tante altre bontà, inclusi cannoli siciliani in vendita online.

In particolare, scegliendo le Sicilybox è possibile approfittare di una selezione di prodotti enogastronomici per rendere un regalo unico ed originale. Qualche esempio? La Sicilybox MERAVIGGHIA permette di assaporare Kit 5 Cannoli CLASSICI, Kit 5 Cannoli PISTACCHIO LOVERS, Kit 5 Cannoli CIOKOBUENO, 12 Arancini misti da friggere, Torta Pistacchio da 600 grammi e in omaggio Crema di Pistacchio in sac a poche.

Per quello che riguarda poi la rosticceria siciliana, tra le diverse opzioni incontriamo Arancini Pistacchio e Speck, Arancini Limonello, Arancini alla Norma, solo per citarne alcuni. Per scoprire poi interessanti spunti su come gustare le bontà siciliane più prelibate, è disponibile la sezione blog, sempre su www.sicilyaddict.it.

Sicily Addict si rivolge inoltre a pasticcerie e rosticcerie nel mercato italiano, fornendo l’opportunità di diventare un rivenditore ufficiale. Non solo. L’azienda dispone delle cloud kitchen di Milano e Firenze, che consentono di approfittare delle eccellenze siciliane con la praticità del servizio di delivery.

