Diploma di lingua tedesca al Des Ambrois di Oulx: ora è ufficialmente “Dsd-Schule”, aprendosi a nuove partnership culturali con la Germania

Un obbiettivo recentemente raggiunto che rende il Des Ambrois di Oulx ancor più competitivo a livello metropolitano, con una partnership didattica e culturale di sicuro prestigio: l’autorizzazione allo svolgimento di esami per conseguire il prestigioso DSD in lingua tedesca è un passo avanti decisivo per attivare ulteriori sinergie con il mondo culturale legato alla Germania.

«Provo una grande soddisfazione con una punta di sano orgoglio - commenta Domenico Baglioni, dirigente scolastico dell’istituto Des Ambrois di Oulx -, il Deutsches Sprachdiplom, dal Zentrale Ausschuss (ZA) für das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) ossia dalla Commissione centrale per il Diploma di lingua tedesca della Conferenza permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder tedeschi è il frutto di lungo percorso che ci ha portato a donare un’ulteriore opportunità ai nostri studenti».

Già nel dicembre 2024 era pervenuta l’autorizzazione e il 28 marzo scorso il dirigente scolastico ha sottoscritto la dichiarazione congiunta di intenti tra le parti alla presenza di Gabriele Volgnandt, consulente per il tedesco come lingua straniera in Italia, referente dell’Ufficio centrale per le scuole tedesche all'estero in Italia (ZfA-Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

E infatti il 12 marzo scorso dodici allievi del Liceo Linguistico hanno affrontato a Oulx la prima parte di prove del Diploma di lingua tedesca, in contemporanea con altre scuole DSD sparse ovunque nel mondo, mentre il 28 marzo si è tenuta la prova orale, sostenuta alla presenza di Gabriele Volgnandt.

Una grande emozione per i ragazzi e non di meno per le docenti di tedesco, Patrizia Cevrero e Anna Olivero, che, insieme ai colleghi di tedesco Liliana Muscianisi e il docente di conversazione Johannes Spree, vedono realizzarsi un percorso che sembra un sogno, quello di entrare a far parte della rete delle scuole DSD. Iniziato in sordina quasi cinque anni fa, nell’estate 2020 in piena pandemia Covid, col tempo il sogno si è concretizzato grazie innanzitutto alla fiducia riposta dalla professoressa Volgnandt non solo nelle docenti e nel lavoro svolto a favore della diffusione del tedesco (gli scambi scolastici, i corsi per le certificazioni, i progetti e i riconoscimenti nazionali del Goethe Institut), bensì anche nelle potenzialità didattico-culturali dell’istituto stesso, ubicato strategicamente al confine con la Francia, da sempre promotore e partner in progetti internazionali Erasmus e sperimentatore di iniziative didattiche oltre confine in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, e grazie ai dirigenti scolastici Domenico Baglioni, e il suo predecessore Pietro Ainardi, tenaci sostenitori del progetto.

«Prima di inoltrare la richiesta di accreditamento al Ministero tedesco, sono state numerose le occasioni, anche istituzionali, per far conoscere il Des Ambrois all'ente del Ministero tedesco tramite la referente d.ssa Gabriele Volgnandt - spiega il dirigente scolastico - a partire dal gradito invito a partecipare, nell’aprile 2024 a Roma, all'incontro esclusivo dei dirigenti scolastici e docenti coordinatori del progetto delle scuole della rete Pasch (acronimo di “Schulen: Partner der Zukunft” ossia “Scuole: partner del futuro”, di cui le scuole-DSD fanno parte), ospiti della ZfA, del Goethe Institut e successivamente dell'ambasciatore tedesco in Italia. Un'opportunità preziosa e inaspettata di cui siamo estremamente grati e che ci ha spronato a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo dell'accreditamento».

In seguito, a maggio 2024 la consulente della ZfA, Gabriele Volgnandt, ha raggiunto Oulx da Roma per “toccare con mano” la realtà scolastica costituita da ambienti didattici innovativi, un corpo docente vario e allievi educati favorevolmente alla progettualità internazionale in tutti gli indirizzi: la referente ha avuto anche il modo di incontrare i rappresentanti istituzionali del territorio, l'allora Sindaco di Oulx Andrea Terzolo, e la sindaca di Bardonecchia, nonché docente del Des Ambrois, Chiara Rossetti.

Le insegnanti di tedesco dell’istituto ulcense spiegano che «sono in tutto 31 in Italia le scuole DSD: il Des Ambrois risulta così essere l’unico istituto della provincia di Torino (sono tre gli istituti DSD nel capoluogo torinese) ad aver ottenuto tale riconoscimento poiché ha dimostrato di possedere i requisiti qualitativi (qualificazione dei docenti, programmi e metodologie di studio adeguate) e quantitativi (studio del tedesco per un certo numero di anni di scuola superiore, un monte ore soddisfacente) richiesti».

«Lo svolgimento del programma DSD rappresenta certamente un traguardo di prestigio per noi – commentano le docenti del Des Ambrois -, frutto di un grande lavoro di squadra del dipartimento di tedesco, di lingue con la coordinatrice Simonetta Porcellana, e dell’istituto nel suo insieme. Il progetto vuole essere in realtà l’inizio di un lungo cammino per offrire gratuitamente ai nostri allievi, attuali e futuri, l’opportunità unica di svolgere in sede l’esame di diploma DSD. A differenza di altri esami di certificazione linguistica, questa certificazione ha una validità illimitata, proprio perché si tratta di un vero e proprio diploma».

Il DSD è per i ragazzi un’occasione preziosa anche perché da quando purtroppo il Goethe Institut, l’istituto di promozione della lingua e della cultura tedesca all’estero, ha chiuso definitivamente la sede di Torino nel gennaio 2024, si sono ridotte notevolmente le possibilità di promozione culturale e didattiche per il tedesco sul territorio.

Il DSD si realizza tramite un programma curriculare che i ragazzi svolgono in classe e in un corso gratuito di approfondimento pomeridiano: a tale proposito i docenti ricevono una formazione regolare da parte dell’ente tedesco e si devono attenere a determinati parametri didattici. Sono seguiti costantemente da una supervisione metodologico-didattica e per il supporto di strumenti e materiali didattici, collaborando poi sistematicamente in rete tra di loro e con il ministero tedesco per una programmazione adeguata al raggiungimento degli obiettivi.

Entrare a fare parte delle scuole DSD significa quindi non solo poter svolgere gli esami per il diploma, ma molto di più: significa entrare dalla porta principale nel mondo della cultura tedesca.

Infatti tutte le scuole DSD svolgono attività comuni, partecipano a concorsi, scambi scolastici, comunicano con studenti di tutto il mondo e godono delle continue iniziative di promozione del tedesco offerte dall’ente; tra le tante, una cui hanno partecipato alcuni allievi delle classi seconde e terze del Des Ambrois è il progetto “Internationale Deutsche Sprechstunde” ossia la possibilità di svolgere delle ore di conversazione online con un referente madrelingua accreditato e altri studenti di tedesco da ogni parte del mondo.

La scuola DSD entra anche a far parte della rete ancora più ampia delle scuole PASCH, ossia l’iniziativa promossa dal Ministero federale degli Affari Esteri tedesco che unisce in rete più di 2mila scuole nel mondo che attribuiscono un valore particolare allo studio della lingua tedesca. Gli obiettivi principali del programma PASCH sono di “suscitare interesse ed entusiasmo per la Germania, motivare i giovani a imparare il tedesco e creare una rete mondiale di scuole” promuovendo i rapporti tra le scuole e la Germania e aiutare gli studenti e i docenti a scambiare esperienze e a collaborare per un miglioramento della didattica e dell’apprendimento della lingua tedesca.