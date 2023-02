Lavori e parcheggi selvaggi generano il caos in piazza Freguglia

Clacson, urla e macchine ferme. Non il centro città ma un giorno di ordinaria congestione stradale ieri pomeriggio a Cavoretto.

Una scena che si ripete spesso in Piazza Freguglia.

Causa i lavori in corso su via XXV aprile, ma anche le auto parcheggiate male sui lati della strada. Due fattori che combinati all'uscita delle scuole vicine, verso le 16.30 portano al caos pomeridiano.

"La situazione di Cavoretto è caotica da anni - spiega una cittadina che ieri ha assistito all'ennesimo episodio di traffico in tilt - tra impalcature ingombranti, carenza parcheggi, cantieri aperti e strade strette".

Sui social sono diversi i cittadini che si lamentano della situazione e qualcuno auspica l'intervento di un vigile urbano. "Non potrebbero venire per la scuola almeno quando ci sono lavori in corso?" si legge tra i commenti.