Rubò il Range Rover di Kaio Jorge, poi portò via una cassaforte in Borgo Vittoria: scoperto dalle telecamere [VIDEO]

È stato fermato il ladro che si era introdotto nella casa in precollina di Kaio Jorge, all’epoca giocatore della Juventus ora al Cruzeiro, nel giugno del 2023. In quell’occasione erano stati portati via il Range Rover di proprietà dell’ex bianconero, gioielli e orologi di lusso per un valore complessivo di 80mila euro. Il tutto mentre l’attaccante brasiliano era in vacanza.

Del mezzo di Kaio Jorge l'indiziato si era poi servito, due giorni dopo, per commettere un altro furto presso una filiale della finanziaria Compass in corso Grosseto 85 a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria. Qui, insieme ad altri complici non identificati, era stata portata via la cassaforte sradicandola. Incappucciati, avrebbero bloccato la circolazione stradale e, utilizzando cinghie di forza, avevano portato via il portone della filiale e una cassaforte contenente circa 11.500 euro. Durante la fuga, intercettati da una pattuglia, avevano poi abbandonato il mezzo con all'interno la cassaforte.

Le indagini della Squadra Mobile, supportate dall'analisi delle immagini di videosorveglianza e dai rilievi della Polizia Scientifica, hanno raccolto indizi a carico di un cittadino moldavo, per cui è stata disposta la custodia cautelare da parte del G.I.P. di Torino.

Ora dovrà rispondere di furto aggravato in abitazione, ricettazione e riciclaggio.