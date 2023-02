Doppio incidente in tangenziale: nessun ferito grave

Doppio incidente in tangenziale nella prima mattinata di oggi.

Il primo sinistro si è verificato all'altezza dell'interscambio direzione nord, dove un mezzo pesante si è scontrato con un'autovettura. Il conducente dell’autovettura è stato trasportato in codice verde a Rivoli. Ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

Il secondo incidente all'altezza di Savonera, sulla tangenziale nord di Torino in direzione Piacenza. Un autocarro ha fatto testa coda, non coinvolgendo altri mezzi. Nessun ferito, ma anche qui disagi sulla circolazione. L'asfalto bagnato, non ghiacciato, è stato trattato tutta la notte con mezzi spargi sale.