Una donna di circa 50 anni ha riportato ustioni su oltre la metà del corpo ed è stata trasportata con grande urgenza al Cto. E' successo questa mattina a Rivara, in borgata Piano Prime Foglie, pochi minuti dopo le 7.
Per cause e secondo una dinamica ancora da accertare, un'abitazione del luogo ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme mentre all'interno si trovava proprio la donna rimasta ferita. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati, insieme ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 di Azienda Zero. La signora è stata soccorsa e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale.
Cronaca | 22 gennaio 2026, 08:01
Brucia una casa a Rivara, una donna ha riportato ustioni su oltre metà del corpo: la corsa al Cto con l'ambulanza
I fatti si sono verificati questa mattina poco dopo le 7, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118
