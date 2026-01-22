Brucia una casa a Rivara, una donna ha riportato ustioni su oltre metà del corpo: la corsa al Cto con l'ambulanza

Una donna di circa 50 anni ha riportato ustioni su oltre la metà del corpo ed è stata trasportata con grande urgenza al Cto. E' successo questa mattina a Rivara, in borgata Piano Prime Foglie, pochi minuti dopo le 7.



Per cause e secondo una dinamica ancora da accertare, un'abitazione del luogo ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme mentre all'interno si trovava proprio la donna rimasta ferita. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati, insieme ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 di Azienda Zero. La signora è stata soccorsa e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale.