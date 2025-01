Anziano investito mentre attraversa sulle strisce: momenti di paura a Nichelino

Momenti di paura verso le ore 15 di ieri, 21 gennaio, in via Torino a Nichelino, quasi all'angolo con via Massimo D'Azeglio, quando un anziano di 92 è stato urtato da una macchina mentre attraversava sulle strisce pedonali.

92enne investito sulle strisce

L'uomo è caduto rovinosamente in avanti. L'automobilista responsabile si è fermato subito dopo per chiamare i soccorsi e prestare le prime cure all'anziano, ma i familiari cercano testimoni per chiarire meglio la dinamica dell'incidente.

Secondo caso in pochi giorni

Non sembrano gravi le conseguenze per il 92enne colpito dalla vettura, ma vista la sua età è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. A Nichelino è il secondo episodio di pedone investito negli ultimi giorni, dopo il caso avvenuto lunedì in via XXV Aprile.