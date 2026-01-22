Blitz della polizia in corso Tazzoli, allontanati i camper abusivi

Il piazzale lungo corso Tazzoli non è più preda dei camper. Merito di un’operazione di controllo interforze della polizia con il supporto della polizia locale (nucleo Risi), che ha portato all’allontanamento degli abusivi che da tempo sostavano a due passi dalle case popolari di Mirafiori Nord.

Tante le irregolarità riscontrate

Durante il blitz sono state riscontrate una serie di irregolarità da parte dei camper rom che sostavano nel piazzale. Mezzi che sono stati diffidati, e che si sono poi allontanati.

Per i residenti del quartiere, che da tempo chiedevano provvedimenti, si tratta di una boccata d’ossigeno. Un intervento concluso in sinergia tra il Comune di Torino (nelle persone dell’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, oltre che del consigliere Vincenzo Camarda).

Rolandi: "Operazione risolutiva"

“Un’operazione risolutiva - così il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi - che ha liberato il piazzale dai camper che da tempo stazionavano davanti alle case popolari”.