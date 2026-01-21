Lavori eseguiti senza autorizzazione, multa salata per le suore del monastero di Moncalieri

Talvolta anche avere santi in paradiso non basta, verrebbe da dire. I lavori eseguiti senza la necessaria autorizzazione del Comune sono costati una multa salata, circa 15 mila euro, alle suore del Monastero della Visitazione di Moncalieri.

Senza autorizzazione

L'episodio, quanto meno inconsueto, è avvenuto nei giorni scorsi, Le religiose del convento, fondato nel novembre 1638 (nella sua sede originaria di via XX Settembre, ndr) e che dagli anni Settanta ha trovato la sua attuale location in collina, volevano apportare un restyling delle tettoie e alcune migliorie alla parte esterna della struttura. Peccato che lo abbiano fatto senza senza l'autorizzazione paesaggistica del Comune e "in difformità del permesso di costruire relativo alle opere di manutenzione", come si è letto nella determina.

Multa di 15 mila euro

In questo modo, secondo l'amministrazione comunale di Moncalieri, le opere "così realizzate, sono risultate compatibili con il paesaggio e con l’aspetto dei luoghi come da parere della Soprintendenza", facendo scattare la sanzione.