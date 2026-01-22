 / Cronaca

Cronaca | 22 gennaio 2026, 07:07

Dalla richiesta di droga all'estorsione, un diciottenne finisce agli arresti domiciliari

La vittima ventenne si trovava a Sestriere per la stagione sciistica: prima l'incontro a Pinerolo e l'accordo per un po' di marijuana, poi la persecuzione

La vittima stava facendo la stagione sciistica a Sestriere

Era partita con una richiesta di marijuana, ma nel giro di pochi giorni si è trasformata in un’estorsione vera e propria. Questo l'incubo in cui si è ritrovato un giovane di circa vent'anni che a Pinerolo aveva incontrato un altro ragazzo, appena diciottenne, chiedendogli una piccola quantità di sostanza stupefacente. La richiesta economica, all'inizio, era stata di 180 euro.

Ma ben presto le richieste di pagamento si sono fatte insistenti, spingendo il "cliente" a effettuare numerosi bonifici bancari sul conto corrente dello spacciatore. Richieste sempre più pressanti, ma anche minacce di morte se i soldi non fossero arrivati. Il tutto per una somma che è arrivata a quasi 3000 euro.

Il ventenne, da poco tempo a Sestriere per la stagione sciistica, si è rivolto ai carabinieri per denunciare la vicenda. E al termine delle indagini i militari hanno arrestato il diciottenne, residente a Cavour, dove è stato messo ai domiciliari.

redazione

