Incidente autonomo questa mattina all'ora di pranzo presso lo svincolo svincolo Drosso della Tangenziale Sud di Torino.

Un'auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata. Tanta paura ma nessun ferito: l'automobilista è stato ricoverato in ospedale in codice bianco per accertamenti. Nessuna problematica alla circolazione.