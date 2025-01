Da Pinerolo a Luserna San Giovanni per abbandonare i rifiuti

Tre sacchi pieni di immondizia, al cui interno sono stati trovati i recapiti di chi li aveva abbandonati, e una quindicina di sacchi di lana di roccia, rifiuto pericoloso. Li hanno trovati nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio, gli agenti della polizia locale di Luserna San Giovanni nei prati all’esterno dell’ecoisola durante un sopralluogo per i cantieri in corso. “I tre sacchi contenevano dei pacchetti di Amazon con nome cognome e indirizzo di chi li aveva abbandonati. Si tratta di un residente a Pinerolo che è stato raggiunto dai colleghi che lavorano in città” spiega Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni. La sanzione comminata è di 206 euro, cifra applicata quando i rifiuti vengono abbandonati vicino ad ecoisole ed ecopunti.

“Purtroppo non siamo riusciti ad individuare invece chi ha abbandonato la lana di roccia che è un rifiuto pericoloso così come lo sono le gomme degli autoveicoli e l’eternit – spiega Chiarbonello –. Il Comune ha quindi dovuto chiedere il preventivo all’Acea per lo smaltimento e il costo ricadrà dunque sulla collettività”.